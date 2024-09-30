Погоду в Вологодской области на предстоящей неделе будет определять антициклон

[ Общество ]

Погоду на предстоящей неделе в Вологодской области будет определять антициклон, который пришел на смену циклону, бушевавшему в выходные дни.

Уже сегодня ночью на фоне понижения температуры велика вероятность заморозков до -4 градусов. Днем во вторник воздух прогреется до +13 градусов.

В среду станет чуть теплее. Ночью без заморозков, днем до 17 градусов тепла.   

«Четверг станет самым теплым днем недели, ночью от +1 до +6 градусов, днем до +18 градусов. В западных районах есть вероятность слабого дождя», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на пятницу регион пересечет холодный фронт, что приведет к понижению температуры. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в +11 градусов.

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