Жесткое ДТП произошло сегодня ночью в Вологде

[ Происшествия ]

Жесткое ДТП произошло сегодня ночью на кольце Окружного шоссе и улицы Конева Вологды. Автомобиль неизвестной марки на большой скорости пролетел кольцо с нарушением ПДД и врезался в дорожный знак.

На место аварии в срочном порядке были вызваны службы ДПС, реанимация, пожарные и спасатели.

«Там уже стояли машины ДПС, реанимация и ребята с 41-й пожарной части, которые пытались открыть дверь. Но уступили место нам и гидравлическому аварийно-спасательному инструменту. Парня быстро всем миром извлекли и передали медикам. Мужчина был жив. У него 100% сотрясение, про другие травмы нам не известно», - говорится в группе «Спасатели на связи».

 

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