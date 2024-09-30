Жесткое ДТП произошло сегодня ночью в Вологде

Жесткое ДТП произошло сегодня ночью на кольце Окружного шоссе и улицы Конева Вологды. Автомобиль неизвестной марки на большой скорости пролетел кольцо с нарушением ПДД и врезался в дорожный знак.

На место аварии в срочном порядке были вызваны службы ДПС, реанимация, пожарные и спасатели.