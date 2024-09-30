Вологодское «Динамо» вырвало победу у владимирского «Торпедо»

Вологодское «Динамо» вырвало победу у «Торпедо-Владимир» в 25-м туре первенства второй футбольной лиги.

Команды обменялись забитыми мячами перед самым перерывом. На гол «торпедовца» Михаила Земскова вологжане отвели мячом Антона Бетюжнова после розыгрыша штрафного. Дмитрий Долгов, на котором было совершено нарушение в центре поле, отправил мяч в штрафную соперника, а 27 номер вологжан перевёл его в ворота - 1:1.

В самом начале второго тайма 27 номер вологжан оформил дубль в матче. На этот раз после подачи Никиты Киреева Бетюжнов ударом головы отправил мяч в ворота соперника. Отыграться хозяева смогли после пробития 11-метрового.

Мяч угодил в руку «динамовскому» защитнику и был назначен пенальти - второй в матче в ворота вологжан. В первом тайме Глеб Гусев спас свою команду, а вот во втором не смог, и хозяева за 4 минуты до конца основного времени матча сравняли счёт.

Однако спустя две минуты уже хозяева при розыгрыше углового сфолили на игроке вологжан и был назначен пенальти в ворота владимирского клуба, который точно исполнил Никита Киреев, принеся победу своей команде со счётом 3:2.

«Динамо» (Вологда) благодаря этой победе набирает 39 очков и поднимается на 8 строчку турнирной таблицы группы 2 дивизиона «Б» второй лиги. В следующем туре вологжане дома примут красноярский «Енисей-2». Матч пройдет 6 октября.