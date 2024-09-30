Суд конфисковал у вологжанина подаренный автомобиль за пьяную езду

[ Общество ]

Суд конфисковал у вологжанина автомобиль Gelly Coolray, который был подарен им своей сожительнице.

Как было установлено в суде, в июле этого года сотрудники Госавтоинспекции Вологодского округа задержали мужчину, управлявшего китайским автомобилем, в состоянии опьянения. Как оказалось, ранее он уже был наказан за пьяную езду.

«Также в суде установлено, что мужчина с собственницей автомобиля проживает совместно и ведет общее хозяйство не менее 10 лет, воспитывают двух общих несовершеннолетних дочерей. Автомобиль марки Gelly Coolray был подарен подсудимым сожительнице на рождение их общего ребенка в 2023 году. Данным автомобилем управляла как сожительница подсудимого, так и непосредственно сам подсудимый, который был вписан в полис ОСАГО», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей, лишил прав на 1,5 года, а также конфисковал подаренный сожительнице автомобиль.

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