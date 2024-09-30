Фасад здания регионального правительства «раскрасят» в цвета российского флага

[ Общество ]

В Вологде будет обновлен фасад здания регионального правительства. Всего в городе в рамках Стратегии 2.0 будут обновлены 18 фасадов.

Как рассказал в своем telegram-канале исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев, на фасаде здания правительства развернется флаг России.

«Смонтировали и подключили в тестовом режиме часть подсветки на здании правительства области. Подсветили верхний ярус и входную группу. По проекту на фасаде здания на Герцена, 2 развернется флаг России. Полностью монтаж медиафасадной системы должен завершиться до конца ноября», - уточнил Накрошаев.

По его словам, уже в октябре большинство фасадов в вечернее время должны стать ярче.

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