Вологодская школа №8 будет отремонтирована к зиме

Ремонтные работы в городской школе №8 Вологды завершится лишь к зиме. Об этом рассказал губернатор Георгий Филимонов на своей странице в соцсетях.

По его словам, в настоящее время готовы здание младшей школы, а также спортзал. В старшей школе продолжаются ремонтные работы.

«В старшей школе продолжают делать навесные фасады, пол, оконные и дверные блоки, шпатлюют стены, монтируют электропроводку», - написал глава региона.

Георгий Филимонов также уточнил, что школа давно требовала капитального ремонта – замены крыши, ремонта фасада, а также переустройства инженерных сетей.