В Вологде прошел экоквест «Чистые игры»

Масштабная уборочная кампания стартовала в Вологде с экоакции в формате соревнования. Более 1600 участников из 415 команд собрались на 20 площадках, чтобы очистить территорию от мусора, а также побороться за призовые места.

«Чистые игры» — это экологическая инициатива с элементами стратегического квеста. Команды соревнуются в сборе мусора, получая баллы за каждый вид отходов: пластик, металл, стекло, покрышки, смешанный и крупногабаритный мусор. Дополнительные баллы начисляются за «артефакты» — необычные находки и за лучшие фотографии с места событий.

С каждым годом «Чистые игры» в Вологде набирают популярность. В апреле этого года в рамках IV Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди» прошёл «Весенний кубок "Чистых игр"». Тогда в акции участвовали около 2000 человек, которые собрали 38 тонн мусора на 24 площадках города.

«В Вологде уже давно реализуется этот замечательный проект. Сегодня — девятый по счёту. В этот раз по всему городу, на 20 площадках на старт выходят 415 команд — это более 1600 человек. “Чистые игры” проходят не только в Вологде, но и в самых разных регионах нашей страны, и даже в нескольких странах СНГ в рамках “Евразийского кубка чистоты”», — отметила начальник Управления по молодёжной политике Вологды Яна Филиппова.

В этом сезоне награждение победителей проходило прямо на площадках сразу после завершения игр. Помимо основных победителей, которые набрали наибольшее количество баллов, были также отмечены команды в номинациях «Лучшая находка» и «Фотоохота».