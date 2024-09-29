В Череповце из тонны сырого молока умудрились сделать 17 тонн кефира

ООО «Череповецкий молочный комбинат» умудрился из 1 тонны сырого молока произвести почти 17 тонн кефирного напитка «Фруктовый». Нелогичное объемы сырья и головой продукции были выявлены в ходе анализа ФГИС «Меркурий» сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора.

«Выявленные нарушения свидетельствует об указании неполных или недостоверных сведений, а именно о выработке продукции из нелогичного объема сырья, в результате чего не обеспечена прослеживаемость и безопасность в ветеринарном отношении подконтрольных товаров при их производстве», - пояснили в ведомстве.

После проверки предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Сопроводительные документы на произведенную продукцию аннулированы.ф