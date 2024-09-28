Еще три новые бронзовые скульптуры привезли в Вологду

[ Общество ]

Администрация города Вологды сообщает, что три скульптуры прибыли в областную столицу. В среду, 2 октября, начнется монтаж статуи «Темноглазой», вдохновлённой популярной песней «Вологда» ансамбля «Песняры». Ее установят возле дома №16 на Советском проспекте.

На следующий день, 3 октября, смонтируют скульптуру «Почтальон». Она расположится возле отделения связи на Советском проспекте, 4. Третья скульптура – «Свадьба» предположительно будет стоять напротив дома №19 по улице Ленина.

Помимо этого, в следующем месяце планируется завершить монтаж оставшихся четырёх скульптур: «Гармониста», «Песняров», «Букета» и «Вологодского масла».

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Фото: группа ВКонтакте администрации города Вологды
 

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