Панкратовский мост в Вологде откроют ко Дню автомобилиста

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На данный момент работы завершены на 93%. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале.

Специалисты уже заасфальтировали проезжую часть и тротуары. Асфальт заменили на более износостойкий в связи с высокой транспортной нагрузкой на мост.

«Сейчас строители монтируют ограждения. Прорабатываем вопрос обустройства пешеходных спусков, чтобы сделать мост доступным для маломобильных горожан. Этого просили жители. Также на объекте увеличили количество светильников с 4 до 8. Это тоже вопрос безопасности», – отметил Андрей Накрошаев.

В октябре подрядчик установит опоры освещения и покрасит конструкции путепровода защитным составом. Проехать по мосту можно будет после 20 октября.

Ремонт Панкратовского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по решению президента РФ.

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Панкратовский мост капремонт
Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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