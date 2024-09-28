Панкратовский мост в Вологде откроют ко Дню автомобилиста

На данный момент работы завершены на 93%. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале.

Специалисты уже заасфальтировали проезжую часть и тротуары. Асфальт заменили на более износостойкий в связи с высокой транспортной нагрузкой на мост.

«Сейчас строители монтируют ограждения. Прорабатываем вопрос обустройства пешеходных спусков, чтобы сделать мост доступным для маломобильных горожан. Этого просили жители. Также на объекте увеличили количество светильников с 4 до 8. Это тоже вопрос безопасности», – отметил Андрей Накрошаев.

В октябре подрядчик установит опоры освещения и покрасит конструкции путепровода защитным составом. Проехать по мосту можно будет после 20 октября.

Ремонт Панкратовского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по решению президента РФ.