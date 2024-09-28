«Северсталь» проиграла петербургскому «СКА» со счетом 8:5

Череповецкая «Северсталь» и петербургский «СКА» накануне сыграли самый результативный матч за всю историю очного противостояния в Континентальной хоккейной лиги.

Команды на двоих забросили 13 шайб в ворота друг друга. Череповчане дважды выходили вперёд в первой половине первого периода: после голов Никиты Коростылёва в большинстве и Руслана Абросимова в равных составах. Но затем, как выразился на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев, слишком много позволили сопернику, пропустив пять шайб подряд. Вернуться в такую игру сложно, но игроки «Северстали» попробовали. Кирилл Пилипенко по ходу второго периода сократил отставание "жёлто-чёрных", на что армейцы вновь ответили двумя своими шайбами: 8:3 после сорока минут игры.

Интересно, что оба главных тренера по ходу матча пошли на замену вратаря. Если у «Северстали» Константин Шостак вышел на замену Александру Самонову ещё в первом периоде после четырех пропущенных шайб, то Роман Ротенберг заменил Артёма Плешкова на Никиту Серебрякова во втором перерыве. В третьем периоде череповчанам ещё дважды удалось поразить ворота петербургского клуба. Данил Аймурзин и Адам Лишка зафиксировали окончательный счёт – 8:5 в пользу «СКА». «Северсталь» терпит 3 поражение подряд.

«Мы сегодня начали неплохо. Были неплохие комбинации. Забили голы, но потом, увы, позволили сопернику слишком многое, поэтому сегодня проиграли. Хотя по рисунку – рисунок у нас был, моменты мы создавали, но, увы, в реализации у нас большая разница между «СКА» и «Северсталью», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Следующий матч «Северсталь» проведёт завтра в столице Беларуси против минского «Динамо».