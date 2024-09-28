Шквалистый ветер оставил накануне без света несколько районов Вологды

Шквалистый ветер стал причиной обрыва проводов накануне вечером в разных районах Вологды. Порывы ветра достигали 17 м/с.

По информации исполняющего обязанности мэра Вологды Андрея Накрошаева, сигналы об отключении электричества поступали из Лосты, Лукьяново, а также районов улицы Ярославской и Пошехонского шоссе.

«В Лукьянове 120 домов оставались без света около часа. По сообщению диспетчерской «Вологдаоблэнерго», энергоснабжение восстановлено. Запитано все, кроме СНТ «Строитель», - рассказал Накрошаев накануне вечером в соцсетях.

Также в разных районах города фиксировались сбои в работе светофоров.

Вечером несколько бригад «Зеленстроя» вышли на внеочередную смену по уборке улиц города от поваленных деревьев. Андрей Накрошаев пообещал в случае необходимости усилить работу.