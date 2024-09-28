В аквапарке Череповца погиб ребенок

В Череповецком аквапарке «Радужный» во время отдыха с родителями погиб 11-летний мальчик. Происшествие случилось накануне в восьмом часу вечера. Обстоятельства гибели ребенка пока не известны.

Региональным управлением следственного комитета по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

«На место выехали следователи городского следственного отдела. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, изъяты и осмотрены записи с камер видеонаблюдения, иная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.

Вечером в группе аквапарка ВКонтакте появилась запись: «Уважаемые посетители. По техническим причинам аквапарк сегодня не работает».