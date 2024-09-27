Крупнейший клад нашли на территории Кирилло-Белозерского музея

На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника сотрудники ООО «Вологодская археология» обнаружили крупнейший клад – комок серебряный монет 400-летней давности.

«В настоящее время в музее на нескольких памятниках архитектуры проводятся археологические исследования. Раскопки идут по всему периметру здания Поварни XVI столетия, у Священческих келий XVI века и Монастырского Архива XVII столетия. Они традиционно ведутся на всех объектах для изучения состояния фундаментов зданий на этапе составления проектной документации. Результаты раскопок этого года для нас стали полнейшей неожиданностью – археологи под руководством Алексея Угланова нашли клад из серебряных монет, которые предварительно датированы эпохой Смутного времени», - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Как сообщает пресс-служба музея, общее количество монет - 266 штук – это самая крупная находка на территории музея.

«Крупное скопление серебряных монет было найдено в одном из шурфов на участке Монастырского Архива. Ценная находка обнаружена на глубине 1 метр 40 сантиметров», - уточнил директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов.

На монетах изображен Георгий Победоносец, они относятся они к началу XVII века. Также археологи отметили, что надписи на серебряных копейках разные – «Великий князь Иван», «Великий князь Дмитрий».

Поскольку все монеты находятся в аварийном состоянии, они будут переданы на реставрацию московским экспертам. После реставрации монеты передадут в фонды археологии Кирилло-Белозерского музея-заповедника.