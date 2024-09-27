В Вологодской области продлили время курсирования одного из пригородных поездов

Региональные власти Вологодской области продлили время курсирования пригородного поезда сообщением Вологда-Бабаево. Поезд начал ездить с 5 апреля по программе «Дачная электричка» 3 раза в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям. Ранее в летний период он следовал только субботам и воскресеньям.

«Анализ пассажиропотока показал, что данный поезд пользуется спросом у жителей Вологодской области. За период с 5 апреля по 22 сентября 2024 года перевезено всего 42720 пассажиров, в том числе, по пятницам 13805 пассажиров. В связи с большим спросом у населения, курсирование пригородного поезда Вологда-Бабаево-Вологда по пятницам, субботам и воскресеньям продлено до 29 декабря 2024 года, а также и на период 2025 года», – рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Дмитрий Борисов.

Как уточнили в правительстве региона, программа «Дачная электричка» стала шагом к улучшению качества жизни, обеспечивая комфортный доступ к загородным территориям и поддерживая активный отдых для всех жителей Вологодской области в летний период. Сейчас пригородным поездом Вологда – Бабаево активно пользуются студенты.