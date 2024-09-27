Из названия вологодского населенного пункта убрали одну букву

[ Общество ]

Областные парламентарии убрали одну букв из населенного пункта, расположенного в Шекснинском районе Вологодской области. Согласно постановлению, принятому Законодательным собранием области, деревня Вороново переименована в деревню Ворново.

«Направить настоящее постановление, обосновывающие документы и расчёты затрат, связанные с переименованием населённого пункта, на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии», — цитирует постановлении ЗСО портал GorodVo.

Деревня Ворново входит в состав Сиземского сельского поселения. Постоянного населения в деревне нет.

Мотивы переименования деревни не уточняются.

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