Вологодский «Як-40» парализовал движение в аэропорту Внуково

[ Происшествия ]

Самолет «Як-40» Вологодского авиапредприятия» более, чем на полчаса парализовал работу международного аэропорта Внуково. У воздушного судна во время посадки лопнуло колесо.

«Сегодня около 9:30 мск после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту Внуково у воздушного судна (совершал рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира», - говорится в официальном сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Аэропорт возобновил работу только в 10.35. за полчаса, пока вологодский самолет не убрали со взлетно-посадочной полосы, на запасные аэродромы были уведены два рейса.

Аналогичное происшествие случилось с вологодским самолётом 29 августа. Тогда следовавший из Санкт-Петербурга борт приземлился в родной гавани в дефектом левой основной стойки шасси.

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