На востоке области мужчина с особой жестокостью расправился со своими знакомыми

[ Происшествия ]

В Кич-Городецком округе возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом. Дело было возбуждено после того, как накануне в деревне Данилово после пожара в частном доме были обнаружены тела двух человек – 52-летней хозяйки и ее 47-летнего знакомого. О пожаре сообщили соседи, которые и вызвали сотрудников МЧС.

«По версии следствия, в ночь на 26.09.2024 в д. Данилово Кич-Городецкого округа житель соседнего села 45 лет из возникшей неприязни тайно поджег жилой дом, в котором ночевали его знакомые, и скрылся», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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