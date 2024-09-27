В Соколе опять появились эколята-дошколята

26 сентября 2024 года воспитанников подшефного Сокольскому ЦБК детского сада №20 приняли в отряд «Эколята-дошколята». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню здоровья окружающей среды. Эколятами стали воспитанники двух старших групп.

В ходе «посвящения» ребята приняли участие в различных конкурсах и викторинах, в которых продемонстрировали знания о природе и окружающем мире. Особое внимание было уделено пернатым, так как в первые дни октября люди традиционно отмечают Международный день наблюдения за птицами.