Две вологодские мельницы попали в ТОП-10 самых красивых мельниц России

Сервис путешествий Туту.ру составил Топ-10 самых красивых мельниц, расположенных в различных российских регионах. Примечательно, что в «десятке» оказались сразу две вологодские мельницы.

Одни из них – ветряная в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике XIX века, привезенная из деревни Горка. В 50-х годах прошлого века мельница оказалась под угрозой затопления, поэтому было принято решение отправить ее в музей. Это мельница-столбовка: амбар поворачивается вокруг столба, который снаружи обложен срубом в виде пирамиды. Симпатичную мельницу несколько раз ремонтировали, и сейчас она считается одной из значимых достопримечательностей региона.

Также в десятке - мельница из Старого Села Вологодского района, которая сейчас находится в музее «Семенково». Всего в музее несколько мельниц. Ветряная из Старого Села была найдена в 1989 году — тогда архитекторы из Москвы предложили её восстановить, так как посчитали, что это одна из лучших шатровых мельниц, обнаруженных в Вологодской области.

В ТОП-10 попали также три мельницы из Архангельской области, две из которых находится в музее «Малые Корелы» и одна в деревне Кимжа. Еще одна находится в карельском музее-заповеднике «Кижи»

Кроме этого, в списке красавиц – мельница из суздальского музея деревянного зодчества, мельница из Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в Пензенской области, мельница из татарского этнографического музея «Татар авылы», а также мельница из Ломовского ландшафтно-природного парка в Воронежской области.