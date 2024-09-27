Евгений Богомазов станет сенатором Вологодской области

Георгий Филимонов внес кандидатуру Евгения Богомазова на должность сенатора от Вологодской области в Совете Федерации РФ. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

«27 сентября кандидатура Евгения Артемовича Богомазова внесена на должность сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области. Срок его полномочий будет равнозначен сроку полномочий Губернатора области», – сообщил Георгий Филимонов.

В свою очередь, полномочия Олега Александровича Кувшинникова в качестве сенатора РФ были прекращены 26 сентября.

Постановление направлено в Совет Федерации и в ближайшее время будет опубликовано на сайте Правительства Вологодской области.

Напомним, ранее Евгений Богомазов занимал должность заместителя губернатора по внутренней политике. На этом посту он работал с 2017 до марта 2024 года.