Череповчанин притворился избитым и ограбленным, чтобы его не уволили

Инцидент произошел весной этого года. 27-летний повар несколько дней не выходил на работу, из-за чего работодатель потребовал подтверждений уважительности его прогулов. Однако у череповчанина таких причин не было, поэтому он решил пойти на преступление. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«3 апреля мужчина обратился в полицию и сообщил, что вечером 1 апреля в г. Вологде около ТРЦ «Мармелад» неизвестные избили его и открыто похитили у него мобильный телефон и денежные средства в сумме 12 000 рублей. Просил привлечь неустановленных лиц к уголовной ответственности за совершенное в отношении него тяжкое преступление», – рассказали в пресс-службе.

Однако вскоре мужчина сознался, что всю ситуацию придумал. Для правдоподобности он даже ударил себя камнем по голове, а телефон потерял.

Череповчанина обвинили в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. На суде он полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Череповецкий городской суд освободил молодого человека от уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него прекратил в связи с деятельным раскаянием.