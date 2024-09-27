В Вологде на 25 остановках появилась новая разметка

На остановках общественного транспорта в областной столице нанесли желтую разметку.

«Согласно правилам, на участках с такой разметкой запрещена стоянка для частных автомобилей на расстоянии 15 метров до и после остановки. Однако автомобилистам разрешено кратковременно останавливаться для высадки или посадки пассажиров, но только в том случае, если это не создаёт помех другим транспортным средствам или пешеходам», – сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.

Новая разметка способствует улучшению условий движения общественного транспорта, а также является частью масштабного обновления городской среды. Так, в этом году в Вологде по лизинговой программе началась установка «умных» остановок – павильонов на металлическом каркасе из закалённого стекла с вкраплениями деревянных элементов, со скамейками и целым набором технических опций. Они оснащены подсветкой, информационным табло, точкой Wi-Fi, камерой видеонаблюдения, тревожной кнопкой и медиапанелью.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал установку в Вологде еще 200 «умных» остановок в течение пяти лет: по 40 остановок в год.