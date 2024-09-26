Вологодское правительство всем составом ушло в отставку

Правительство Вологодской области всем составом ушло в отставку. Это стандартная процедура после вступления в должность нового губернатора.

Напомним, сегодня Георгий Филимонов официально утвержден в должности губернатора. В соответствии с Уставом региона с этого момента правительство должно сложить полномочия.

«Принял доклад председателя правительства Вологодской области Александра Мордвинова. В соответствии с законодательством, правительство Вологодской области сложило полномочия. Отставка правительства принята», - цитирует Филимонова его пресс-служба.

Члены правительства продолжат работу до формирования его нового состава.