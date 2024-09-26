В Вологде пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Происшествие случилось сегодня, 26 сентября, около часа ночи на 496-м километре перегона Вологда-2 – Вологда-1. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

31-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист пассажирского поезда «Воркута – Москва» подавал звуковые сигналы, однако мужчина на них не реагировал. Несмотря на то, что было применено экстренное торможение, трагедии не удалось избежать. Мужчину задело по касательной и отбросило в сторону, он получил травмы несовместимые с жизнью.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.