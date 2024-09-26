Некрасовский мост в Вологде почти наполовину отстроен

В областной столице продолжается строительство Некрасовского моста. Работы выполнены на 46%. В настоящее время проводится процесс надвижки левого пролёта, который представляет собой одну из полос будущей дороги. Его длина составляет уже 136 метров.

Также ведутся работы по устройству ростверков на подпорной стенке и продолжается создание тела опоры №1. Все работы выполняются в срок, без отставаний от намеченного графика. На объекте задействовано 73 единицы техники и 278 работников.

Напомним, строительство моста ведется в три этапа. В рамках первого планируется возвести левый мостовой переход в две полосы, дорогу с соединением с Белозерской развязкой, два искусственных сооружения в виде арочного моста и эстакады через Кайсаров ручей. Второй этап предполагает строительство правой части моста в две полосы, а также участка дороги до ул. Бурмагиных. Третьим этапом станет реконструкция подъезда к мосту – ул. Некрасова на участке от ул. Чернышевского до набережной VI Армии, которая будет четырехполосной.

Параллельно идет переустройство инженерных сетей на ул. Некрасова: ведутся работы по прокладке водопроводных сетей и газоснабжения, приступают к сетям дождевой канализации. Также проводятся археологические работы в районе береговой опоры со стороны ул. Некрасова.

Некрасовский мост станет одним из элементов Малого транспортного кольца (МТК), проект которого был поддержан президентом России. По проекту Некрасовский мост соединит микрорайон Заречье с Белозерским шоссе. Полностью завершить строительство планируется в 2026 году. Первый элемент МТК – улицу Поэта Александра Романова открыли в октябре 2023 года.