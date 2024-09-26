Сергей Жестянников поздравил Георгия Филимонова со вступлением в должность губернатора

Торжественная церемония инаугурации прошла сегодня в областной столице. Георгий Филимонов поблагодарил всех вологжан за оказанное доверие на прошедших выборах, а также свою команду за эффективную и слаженную работу.

С избранием Георгия Филимонова поздравил полпред президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев, а также спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников. По его словам, вологжане оценили результат и эффективность работы Георгия Филимонова и его команды.

«Слова поддержки тогда еще врио губернатора области мы слышали во всех округах и районах во время всех встреч с населением. Это была действительно всенародная поддержка. Все потому, что вологжане почувствовали перемены. Они поняли, что власть готова на диалог. Что команда Филимонова работает на результат – на развитие региона и повышение благосостояния каждого жителя нашей области. Итоги прошедших выборов – это наша общая победа, закономерный результат эффективной работы под управлением сильного лидера, - отметил Сергей Жестянников.

На прошедших в сентябре выборах губернатора 62,3% избирателей поддержали кандидатуру Георгия Филимонова на должность губернатора Вологодской области при явке в 49,18%.