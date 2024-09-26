Более 18 000 вакансий предлагают в вологодской службе занятости

В Вологодской области потребность в специалистах в настоящее время испытывают более 1900 работодателей. При этом вакантными остаются более 18 000 рабочих мест.

«Подготовка квалифицированных кадров, целевое обучение, развитие программ самозанятости, трудоустройство молодежи – все это, несомненно, исправляет баланс спроса и предложений на рынке труда. Комплексный подход к подготовке кадров и активное сотрудничество с работодателями помогут создать устойчивую и гибкую систему, способную эффективно реагировать на вызовы времени и обеспечивать стабильность на рынке труда», - считает заместитель губернатора Вологодской области Игорь Даценко.

В региональной службе занятости населения уточнили, что наибольшая доля вакансий приходится на обрабатывающие производства (16,5%), государственное управление и обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение (12%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (10,8%), транспортировку и хранение (8,8%), сельское, лесное хозяйство, охоту и рыбоводство (8%), торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7,4%), образование (7%), строительство (6,5%).