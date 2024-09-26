В страны Азии и Африки в 1,3 раза увеличился экспорт вологодского мороженого

[ Общество ]

Экспорт вологодского мороженого в 2024 году увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом. Как пояснили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала 2024 года в страны Африки и Азии поставлено 349 тонн вологодского мороженого. Для сравнения – в прошлом году на экспорт отправлено 265 тонн холодного лакомства.

Только в сентябре были отправлены две партии мороженого в Сенегал и Израиль. Перед отправкой весь объем был проверен на соответствие ветеринарным требованиям стран – импортеров.

«Сотрудники ведомства выдали ветеринарные сертификаты на 7,9 тонн мороженого, предназначенного для отправки в Сенегал и на 7,8 тонн – в Израиль. В партии, отправленной в Израиль, самым популярным мороженым стал пломбир с вареным сгущенным молоком, а в Сенегале наибольшим спросом пользуется эскимо с заменителем молочного жира в шоколадной глазури», - уточнили в управлении Россельхознадзора.

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