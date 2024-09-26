В страны Азии и Африки в 1,3 раза увеличился экспорт вологодского мороженого

Экспорт вологодского мороженого в 2024 году увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом. Как пояснили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала 2024 года в страны Африки и Азии поставлено 349 тонн вологодского мороженого. Для сравнения – в прошлом году на экспорт отправлено 265 тонн холодного лакомства.

Только в сентябре были отправлены две партии мороженого в Сенегал и Израиль. Перед отправкой весь объем был проверен на соответствие ветеринарным требованиям стран – импортеров.