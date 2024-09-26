У череповчанина за пьяную езду конфисковали электросамокат

[ Общество ]

В Череповце у 29-летнего местного жителя конфисковали электросамокат за пьяную езду. Мужчина дважды попадался в нетрезвом состоянии сотрудникам ДПС.

Первый раз он был привлечен к административной ответственности в середине июня этого года. Помимо того, что мужчина оказался нетрезв, у него не было прав на управление транспортным средством.

«Мощность мотора электросамоката, которым управлял череповчанин - 1200 W. Для управления таким транспортным средством необходимы водительские права категории не ниже категории «М», - рассказали в областном суде.

Менее, чем через полтора месяца его снова задержали в нетрезвом виде за управлением этим же электросамокатом и квалифицировали его действия уже по уголовной статье.

В суде мужчина полностью признал вину.

Фемида постановила конфисковать его самокат Kugoo Kirin M5 Pro, а также назначила ему наказание в виде обязательных работ.

Теги:
пьяная езда электросамокаты
 

Последние новости

Более 18 000 вакансий предлагают в вологодской службе занятости
В страны Азии и Африки в 1,3 раза увеличился экспорт вологодского мороженого
У череповчанина за пьяную езду конфисковали электросамокат
Цифровой Диктант вновь пройдет на Вологодчине
В МЧС назвали вероятную причину пожара в ТЦ «Луч» в Вологде
Общегородской субботник пройдет в Вологде 28 сентября
Георгий Филимонов официально вступил в должность губернатора Вологодской области
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
Вологодские энергетики заявляют о рекордных долгах за электроэнергию
Два человека сгорели в огне в Кич-Городецком округе