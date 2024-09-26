Цифровой Диктант вновь пройдет на Вологодчине

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024» уже в пятый раз пройдёт на Вологодчине с 10 по 28 октября. Тестирование на сайте позволит проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность.

««Цифровой Диктант» – это прекрасная возможность для вологжан, с одной стороны, проверить свою цифровую грамотность, с другой стороны, получить новые знания, которые помогут в современной жизни. Диктант призван помочь людям разобраться в применении цифровых возможностей в повседневной жизни. Департамент цифрового развития области поддерживает инициативы, направленные на цифровое просвещение вологжан, и приглашает к участию в этом интересном мероприятии», – отметила начальник Департамента цифрового развития региона Ирина Просвирякова.

Принять участие в «Цифровом Диктанте» могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60+ лет).

В 2024 году проект включает три этапа: онлайн-тестирование, работа над ошибками и подведение итогов в середине ноября.

Тестирование состоит из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям, пятый – финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

В прошлом году около 2 млн пользователей начали прохождение «Цифрового Диктанта». Тогда уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. «Отличниками» стали 7,7 тыс. человек. Почти 18 тыс. вологжан стали участниками. Регион занял третье место в рейтинге по Северо-Западному федеральному округу. Уровень цифровой грамотности вологжан составил 6,73 – выше среднего показателя по России.