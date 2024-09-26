В МЧС назвали вероятную причину пожара в ТЦ «Луч» в Вологде

Вчера, 25 сентября, около шести часов вечера произошел пожар. На третьем, неиспользуемом, этаже ТЦ «Луч» на улице Ленинградской, 71 в областной столице загорелся мусор. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На ликвидацию пожара были направлены 10 единиц техники и 41 специалист МЧС. К 18:20 огонь был полностью потушен на площади 10 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты называют две возможные причины возгорания: неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц или детская шалость.