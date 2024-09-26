Общегородской субботник пройдет в Вологде 28 сентября

28 сентября в областной столице стартует акция по уборке города, которая продлится около месяца. Она начнется с общегородского субботника, объединенного с еще двумя крупными экопроектами: экоквестом «Чистые игры» и Всероссийской акцией по уборке берегов рек «Вода России».

«Уборку Вологды к зимнему сезону сейчас активно ведут коммунальные службы и подрядчики по содержанию улиц. Они убирают накопившиеся за лето пыль и грязь, выметают с дорог листву, которая может засорить ливневые колодцы. Но ежегодно к осенней уборке присоединяются и жители города. Они приводят в порядок городские территории, не входящие в контракты по уборке – часть зелёных зон, неразграниченных территорий, берега водоемов, придомовые участки и так далее. К субботнику могут присоединиться организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы и все желающие вологжане», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Подать заявку на участие можно по телефону 72-15-34. Власти Вологды просят обратить особое внимание на складирование собранного мусора.

«Мешки с мусором после уборки нужно оставить на придорожном газоне, где есть подъезд для тяжелой грузовой техники. Ни в коем случае нельзя складировать их под линиями электропередач или крупными деревьями. Собранные во время уборки покрышки нужно уложить рядом в стопку. Все это позволит вывезти мусор наиболее оперативно. Оставить заявку на вывоз можно по телефону 54-61-43», – отметила начальник Департамента городского хозяйства Юлия Попова.

Помимо этого, 28 сентября в Вологде пройдет «Осенний кубок чистоты», являющийся частью международного проекта «Чистые игры». Для уборки подготовлено 20 локаций в разных районах города. О своем участии уже заявили 225 команд, каждая из которых насчитывает от 2 до 4 человек. Прием заявок продолжается.

В водоохранных зонах наводить порядок будут участники федерального проекта «Вода России». Они взяли в работу 5 участков: берег реки Шограш в районе ул. Мишкольцская, берега реки Вологды на участке от Октябрьского моста до ул. Лермонтова и в районе дома по Набережной 6-й Армии, 71, берег реки Содемы в районе школы № 16 и берег реки Путки в районе улицы Поэта Романова. Участниками этой уборки станут порядка 150 человек.