Сегодня Георгий Филимонов официально вступил в должность губернатора Вологодской области. На сцену Георгий Филимонов поднялся под музыку группы «Алиса». В соответствии с законом Вологодской области Георгий Филимонов принес присягу губернатора Вологодской области.

«Выборы - это уже история, они прошли. У нас с вами нет времени на раскачку, мы уже давно взвинчиваем темп. Мы вместе с нашими дорогими земляками переходим к активной фазе поставленных перед нами задач. Выражаю искреннюю благодарность нашим землякам за то, что вручили мне и моей команде этот карт-бланш», - заявил действующий губернатор Георгий Филимонов.