МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

[ Общество ]

МЧС по Вологодской области со ссылкой на данные гидрометцентра заявляет об ухудшении погодных условий на территории региона. По данным ведомства, погода начнет меняться уже сегодня вечером.

«С вечера 26 и в течение суток 27, 28 сентября на территории Вологодской области прогнозируется умеренный дождь, гроза, усиление ветра в южной четверти до 15-20 м/с», - пояснили в ведомстве.

Впрочем, ухудшение погодных условий даст и положительные результаты. В частности, в ряде муниципальных образований ожидается снижение пожарной опасности.

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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
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