МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

МЧС по Вологодской области со ссылкой на данные гидрометцентра заявляет об ухудшении погодных условий на территории региона. По данным ведомства, погода начнет меняться уже сегодня вечером.

«С вечера 26 и в течение суток 27, 28 сентября на территории Вологодской области прогнозируется умеренный дождь, гроза, усиление ветра в южной четверти до 15-20 м/с», - пояснили в ведомстве.

Впрочем, ухудшение погодных условий даст и положительные результаты. В частности, в ряде муниципальных образований ожидается снижение пожарной опасности.