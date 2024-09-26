Вологодские энергетики заявляют о рекордных долгах за электроэнергию

Северная сбытовая компания заявляет о рекордном долге, который накопили УК и ТСЖ за потребленную электроэнергию. По состоянию на 1 сентября, общая задолженность региональных управляющих компаний и ТСЖ превысила 132,4 млн рублей.

«Антирейтинг возглавили две управляющие компании из Вологды – ООО «РЭС-12» и ООО «УК «РЭС-12 плюс», долг которых составляет более 7,4 млн. руб. и 5,9 млн. руб. соответственно, а также управляющая организация из Череповца - ООО «УК «Северная» с долгом за электроэнергию, превышающим 3,8 млн. руб., - уточнили в энергетической компании.

В антирейтинге ТСЖ также два вологодских товарищества и одно из Череповца. Здесь лидером является ТСЖ «Ярославская, 33» из областного центра, накопившее задолженность в размере сумме более 1 млн рублей. Далее с большим «отставанием» идут череповецкое ТСЖ «Первомайская 38-А» с долгом долее 364 тыс. рублей и ТСЖ «Северная 17» из Вологды с суммой долга почти 327 тыс. рублей.

По мнению энергетиков, подобные факты могут свидетельствовать о неправомерном использовании средств собственников жилых помещений