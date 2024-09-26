Череповецкий СШОР «Витязь» переиграл кировский «Машиностроитель»

На домашний матч против кировской команды «Машиностроитель» череповчане вышли в статусе действующего чемпиона первенства МФФ «Золотое кольцо». Но это все же не повод для расслабления, тем более при своих болельщиках.

Голы Владимира Макласова, Кирилла Кулькова и Олега Кринкина в первом тайме сделали неплохой задел для будущей победы «жёлто-чёрных». Сразу после перерыва гости один мяч отыграли. Под занавес основного времени матч череповчане могли восстановить своё преимущество в три гола, но Антон Балашов не забил пенальти, установив тем самым счёт 3:1.

Аналогичный счёт 3:1, только уже в пользу гостей, был зафиксирован часом ранее в Вологде, где майский «Олимп» принимал тверскую СШОР. Все четыре мяча команды забили до перерыва. Единственный гол у вологжан на счету Андрея Шумарина, вышедшего на замену ещё в первом тайме.

2 октября череповецкий клуб отправиться в гости к тверской СШОР.