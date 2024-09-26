Сотрудника вологодской колонии будут судить за взятку

Сотрудник одной из вологодских колоний обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как рассказали в региональном управлении следкома, в колонии сотрудник обеспечивал режим содержания контингента.

«Сотрудник, не смотря на должностные полномочия по обеспечению режима содержания контингента, вступил в сговор с двумя осужденными и получил взятку от их представителей в общей сумме более 50 тысяч рублей за то, что незаконно пронес на территорию исправительной колонии и передал осужденным несколько мобильных телефонов и другие запрещенные предметы», - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании оперативных материалов УФСБ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано надзирающему прокурору для направления его в суд.