Сотрудника вологодской колонии будут судить за взятку

[ Общество ]

Сотрудник одной из вологодских колоний обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как рассказали в региональном управлении следкома, в колонии сотрудник обеспечивал режим содержания контингента.

«Сотрудник, не смотря на должностные полномочия по обеспечению режима содержания контингента, вступил в сговор с двумя осужденными и получил взятку от их представителей в общей сумме более 50 тысяч рублей за то, что незаконно пронес на территорию исправительной колонии и передал осужденным несколько мобильных телефонов и другие запрещенные предметы», - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании оперативных материалов УФСБ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано надзирающему прокурору для направления его в суд. 

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