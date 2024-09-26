В региональном правительстве назвали дату включения тепла в Вологде

[ Общество ]

Заместитель губернатора области Евгения Мазанова назвала дату подключения тепла в областном центре. Как цитирует Мазанову 35ТВ, в Вологде начнут подключать отопление уже в предстоящее воскресенье, 29 сентября.

Она также напомнила, что в первую очередь подключаются социальные объекты. В квартирах горожан батареи станут теплыми в течение трех дней.

Ранее NewsVo сообщал, что уже в 21 муниципалитете Вологодской области отопление уже включено. В Череповце, по словам мэра города Вадима Германова, отопление включат 1 октября.

По предварительным данным, температура воздуха в воскресенье. 29 сентября составит +14 градусов.

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