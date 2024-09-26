Пассажир японского пикапа погиб под Никольском

Пассажир пикапа Тойота Хайлюкс погиб накануне в Никольском округе. Авария произошла около половины восьмого вечера на 4-м километре автодороги Молодежный – Гари.

По информации регионального УМВД, 59-летний мужчина. Управлявший автомобилем, врезался в ограждение деревянного моста. От удара деревянная балка моста пробила лобовое стекло пикапа.

«В результате ДТП пассажир 1983 г.р. получил травмы, еще одни мужчина 1963 г.р., также ехавший в машине, погиб. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования», - уточнили в полиции.

Обстоятельства ДТП уточняются.