Пассажир японского пикапа погиб под Никольском

[ Происшествия ]

Пассажир пикапа Тойота Хайлюкс погиб накануне в Никольском округе. Авария произошла около половины восьмого вечера на 4-м километре автодороги Молодежный – Гари.

По информации регионального УМВД, 59-летний мужчина. Управлявший автомобилем, врезался в ограждение деревянного моста. От удара деревянная балка моста пробила лобовое стекло пикапа.

«В результате ДТП пассажир 1983 г.р. получил травмы, еще одни мужчина 1963 г.р., также ехавший в машине, погиб. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования», - уточнили в полиции.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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