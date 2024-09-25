В Вологодской области появятся еще несколько дней с «сухим» законом

В Вологодской области появятся еще несколько дней, когда в торговых точках запретят продажу алкоголя. Об этом рассказали депутаты регионального парламента.

В частности, принято решение о запрете продажи алкоголя в дни школьных выпускных, в день последнего звонка и день выдачи школьных аттестатов.

«Губернатор Вологодской области вышел с такой инициативой. Конечно, это связано с тем, чтобы в эти дни потребление алкоголя было минимальным. Чтобы не произошла ситуация, которая смешает все планы молодых людей. Эта инициатива была поддержана всеми членами постоянного комитета по экономике и собственности, и эта инициатива была поддержана депутатами при голосовании сегодня. Мы считаем, что риски, которые могли бы быть в рамках этих мероприятий, они нивелированы», - заявил председатель комитета Михаил Ананьин.

Закон области вступит в силу с 1 марта 2025 года. Правда, пока не совсем понятно, какие это конкретно будут дни, поскольку каждый год они меняются.