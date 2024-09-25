В Вологодской области появятся свои жилищные инспекторы

[ Общество ]

В Вологодской области в ближайшее время появятся свои жилищные инспекторы, которые смогут проводить общественный контроль жилищных условий в регионе. «Положение об общественных жилищных инспекторах области» утвердила Государственная жилинспекция региона.

Жилинспекторами смогут стать вологжане, которые изъявят желание оказывать Госжилинспекции «информационное содействие на добровольной и безвозмездной основе в целях обеспечения соблюдения жилищного законодательства».

В функции общественных жилинспекторов будут входить проведение общественных мониторингов, проверок, а также общественных экспертиз. На муниципальный жилой фонд их контроль распространяться не будет, - сообщает сегодня портал GorodVo.   

«Инспекторы получат возможность следить за тем, как соблюдаются правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, как исполняются требования к использованию и сохранности жилищного фонда, как используются и содержатся жилые помещения и общее имущество домов, соответствуют ли дома требованиям энергетической эффективности, хорошо ли они оснащены приборами учёта, доступны ли они для людей с инвалидностью, справедливо ли меняется плата за содержание жилых помещений и т.д.», - сообщает издание.

За предоставление необъективной информации будет нести предусмотренную законом ответственность. При этом им запрещено получать от граждан, юридических лип и индивидуальных предпринимателей вознаграждения или материальные ценности.

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