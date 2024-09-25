Сергей Жестянников заявил об изменении архитектуры Законодательного собрания

Сегодня в Законодательном собрании области прошла первая в новом сезоне сессия регионального парламента. В ее повестку вошли 43 вопроса. Спикер ЗСО Сергей Жестянников, который впервые выступил на сессии председателем, рассказал о том, как ведется процесс перенастройки работы парламента в последние три месяца.

«Изменения коснулись не только законодательного процесса. Хотя и здесь мы, безусловно, должны активизировать работу с учетом информации, полученной в ходе проведения стратегических сессий. Сама архитектура Законодательного собрания, ее содержательная часть меняется прямо сейчас. С июля этого года депутаты погружаются в развитие своих территорий, конкретного муниципалитета. Здесь и появляются новые законодательные инициативы, их в данный момент около 39. Мы активно работаем над ними вместе с правительством Вологодской области», - отметил Сергей Жестянников.

Спикер ЗСО также выделил несколько социально значимых инициатив, которые сегодня рассматривают парламентарии.

«Ключевые законопроекты касаются детей-инвалидов, поддержки наших ребят в зоне СВО, защиты рынка труда в аспекте увеличения стоимости патента для иностранной рабочей силы, подразумевая, что приоритет трудоустройства должен оставаться за гражданами Российской Федерации», - заявил председатель Законодательного собрания.

Кстати, первая сессия под председательством Сергея Жестянникова вызвала большой интерес вологжан. Онлайн-трансляцию посмотрело рекордное число пользователей.