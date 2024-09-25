В Вологде состоится ярмарка вакансий в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса

Мероприятие пройдет 26 сентября на базе информационно-библиотечного комплекса имени Х.С. Леденцова Вологодского государственного университета. Начало в 12:00.

«Вакансии для студентов готовы предложить крупные вологодские компании в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. На ярмарке каждая из них организует корнер-площадку, где представит продукцию для дегустации, а HR-менеджеры проведут консультации по трудоустройству и построению карьеры», – сообщили в пресс-службе избранного губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В мероприятии примут участие рестораны и кафе компании «НордСити», «Чикибамбони», «ПиццаФабрика», «Паровозовъ», «Мясо», «Морсен», отель «История». В настоящее время работодателям требуются официанты, бармены, помощники повара и горничные.

Для посетителей ярмарки также организованы шоу барменов, профориентационный квиз, панельная дискуссия и открытый микрофон.