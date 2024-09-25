В Череповец везут новое колесо обозрения

В Череповец уже везут новое колесо обозрение, которое будет установлено на новой набережной в створе улицы Горького. По словам мэра города Вадима Германова, с него посетители смогут увидеть оба вантовых моста, стрелку Ягорбы и Шексны, а также индустриальный и Зашекснинский районы.

«Диаметр колеса порядка 60 метров, а 32 четырехместных закрытых кабинки с отоплением и кондиционированием будут совершать один оборот за 10 минут», - рассказал Германов в соцсетях.

По его словам, для доставки всех частей колеса потребуется примерно месяц. Его монтаж начнется в конце октября, а середине декабря оно должно быть полностью готово к технической приемке.

Мэр Череповца рассчитывает, что новогодние праздники город уже встретит с новым колесом обозрения, на котором будет установлена светодиодная подсветка.