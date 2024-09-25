В Вологде водители автобусов устроили заезд наперегонки

Недавно в телеграмм-канале «Онлайн Вологда» появилось видео, на котором два пассажирских автобуса на улице Новгородской не поделили дорогу. Водитель «ПАЗика» пытался обогнать «Нефаз», который прибавлял скорость и подрезал соперника. После нескольких минут такой езды водитель «ПАЗа» совершил обгон, выехав на «встречку». Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Нарушителями оказались местные жители 60 и 62 лет. Мужчины признались в нарушении ПДД. Причиной такого поведения стало то, что водители никак не желали друг другу уступить дорогу.

В отношении водителя «Нефаза» полицейские составили административный протокол за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. Мужчине выписан штраф в размере 500 рублей.

В отношении водителя «ПАЗа» составили несколько протоколов. В частности, за выезд на полосу встречного движения и невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией. Теперь мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 4 месяцев.

Материалы по данным нарушениям направлены в суд для принятия решения.