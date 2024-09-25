В правительстве области заявили о готовности жилищного фонда к отопительному сезону

Жилищный фонд Вологодской области готов к отопительному сезону. По словам заместителя губернатора Евгении Мазановой, работа по получению паспортов готовности жилищного фонда началась в середине сентября.

«На территории региона завершается подготовка к отопительному периоду 2024-2025 годов. До середины сентября велась работа по получению паспортов готовности жилищного фонда, до 1 ноября необходимо получить паспорта готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и до 15 ноября - паспорта готовности муниципальных образований. Эти показатели являются критерием подготовки субъекта к отопительному сезону, – уточнила Евгения Мазанова.

Проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций проводят муниципалитеты, а их, в свою очередь, контролирует Северо-Западное управление Ростехнадзора.

Также к зимнему периоду заготовлено 98,1 тысяч тонн дров (269%) и 15,8 тысяч тонн угля (100%). Сообщается, что началу отопительного сезона также будет поставлено 100% объемов мазута, которого для Вологодской области требуется 70 тонн.

К слову, в 21 муниципальном образовании отопительный сезон уже стартовал.