У жителей Вологды растет интерес к астрологии и нумерологии

Жители Вологды в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 12%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов.

Особенно заметно в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза. Тем не менее именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, которые генерируют 43% трафика. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.

Как выяснили аналитики, среди астрологических сайтов жители Вологды больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (23% от всех потраченных гигабайт), нежели чем на гороскопах (10%). Сайты про гадания в Вологодской области посещают 37% пользователей, которые обеспечивают 38% трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией (11% пользователей) генерируют 20% трафика.

Женщины в Вологде проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 66% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 67% трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей (+ 74%) и трафика (+72%) в 2024 году по России. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин (9,6 минуты против 9,4 минуты на пользователя).

Из всех категорий эзотерики вологодские мужчины больше всего интересуются гаданиями и гороскопами (52% мужчин), а меньше всего — нумерологией (11%). Женщины в Вологде, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (23%) и реже — на гороскопах (9%). Больше всего эзотерикой в регионе интересуются люди в возрасте 26-45 лет (60% пользователей, 37% трафика), однако по России самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика). Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26-35 лет.

Как отмечают аналитики МегаФона, пик интереса к эзотерическим сайтам у жителей Вологды приходится на летние месяцы. Зимой, особенно в январе, несмотря на новогодние каникулы и период святочных гаданий, интерес к сайтам ослабевает и наблюдается падение трафика на 8% по сравнению с показателями теплого времени года.

В рейтинге самых увлекающихся астрологией и нумерологией регионов СЗФО Вологда переместилась на вторую строчку сразу за Санкт-Петербургом, а замкнул тройку лидеров Мурманск, у Архангельска почетное четвертое место.