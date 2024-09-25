Два депутата Законодательного собрания сложили с себя полномочия

В Законодательном собрании Вологодской области сразу два депутата – Александр Гордеев и Павел Горчаков заявили о сложении с себя полномочий депутатов на постоянно основе в связи с выходом на пенсию. Оба, при этом, продолжат работу депутатами на освобожденной основе.

Как считает Telegram-канал «Вологодской канвой», это может быть связано с тем, что в России в скором времени планируют отменить пенсионные надбавки для «народных избранников». В настоящее время депутатская пенсия составляет до 70% от нынешнего дохода.