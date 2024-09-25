Четыре человека пострадали в аварии в Вытегре

ДТП случилось вчера, 24 сентября, в семь часов вечера у дома №81 на Советском проспекте в Вытегре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» при повороте не уступил дорогу, а затем столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачетти» под управлением мужчины 2003 года рождения. Машина двигалась во встречном направлении.

В результате аварии водитель «Дэу» с различными травмами госпитализирован, водитель автомобиля «Шевроле» с травмами направлен на амбулаторное лечение, а его пассажиры: женщины, 23 и 46 лет, с травмами госпитализированы.